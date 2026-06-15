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Общество

Воспитанник детдома обвинил педагога в издевательствах, а та подала на него в суд

Педагог детдома подала в суд на бывшего подопечного из-за написанной им книги
Максим Данилов/VK

В Санкт-Петербурге бывший детдомовец обвинил педагога из детского дома в издевательствах в своей автобиографической книге. В ответ женщина подала иск о защите чести и достоинства. Об этом стало известно 78.ru.

Автор книги, вышедшей в конце прошлого года, — блогер и участник телешоу Максим Данилов. По данным СМИ, он имеет несколько судимостей, попадал в психбольницу и состоит на учете в ПНД.

Данилов является воспитанником одного из интернатов Красногвардейского района Петербурга. В своей книге он рассказал об ужасных условиях в учреждении и жестоком обращении со стороны воспитательницы. С его слов, она избивала, морила голодом и даже насиловала подопечных.

Недавно женщина узнала об обвинениях в свой адрес и подала в суд на бывшего воспитанника. Правоохранители уже провели доследственную проверку по факту заявлений Данилов и не нашли подтверждений его словам.

Ранее заведующую детским домом приговорили к 25 годам тюрьмы за издевательства над детьми.

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