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Общество

Мужчина не выжил во время пожара в петербургской квартире

78.ru: в Петербурге мужчина не выжил во время пожара в квартире
Shutterstock/PavelKant

В Петербурге во время пожара в квартире не выжил 51-летний мужчина. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в ночь на 15 июня в доме №65, корпус 2 по проспекту Большевиков. Там загорелась двухкомнатная квартира и огонь охватил шесть квадратных метров в одной из комнат.

Пожар потушили примерно в течение получаса. В результате случившегося не выжил мужчина. По словам соседей, он часто выпивал. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент выясняются.

До этого после взрыва газа в многоэтажке Самары загорелись квартиры на трех этажах. Для жителей организовали пункт временного размещения.

Ранее ужин на мангале обернулся пожаром в доме под Тверью.

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