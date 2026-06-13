С АЭС «Фукусима-1» остановили сброс воды из-за сигнала тревоги

Процесс сброса очищенной воды с поврежденной АЭС «Фукусима-1» был вновь прерван из-за сработавшей системы безопасности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию-оператор станции TEPCO.

По данным компании, сигнализация активировалась из-за предполагаемой неисправности в системе перекачки, несмотря на отсутствие фактических нарушений. Специалисты работают над установлением причин ложного срабатывания.

Это уже не первый случай: 10 июня слив также был приостановлен по аналогичной причине, но впоследствии возобновлен.

В настоящее время проходит 20-й этап сброса, в рамках которого в океан планируется направить 7,8 тыс. тонн очищенной воды, как и на предыдущих этапах. Правительство Японии приняло решение о поэтапном сливе воды, рассчитанном на 30-40 лет, начиная с 2023 года.

Отмечается, что несмотря на очистку, вода по-прежнему содержит тритий. Его концентрация перед сбросом снижается путем разбавления чистой морской водой до уровня, составляющего одну сороковую от допустимой нормы по стандартам Международной комиссии по радиологической защите и японского правительства, а также одну седьмую от нормы питьевой воды, установленной Всемирной организацией здравоохранения.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году вследствие разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами, которые привели к повреждению реакторов и утечке радиоактивных веществ.

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