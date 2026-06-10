Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России селлеры все чаще открывают счета в нескольких банках

Более трети продавцов на маркетплейсах уже работают с несколькими банками
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Более трети продавцов на маркетплейсах уже пользуются счетами в нескольких банках. К такому выводу пришли исследователи Точка Банка и агентства MAGRAM MR, опросив предпринимателей из сферы торговли. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, 38% селлеров уже работают с несколькими банками, тогда как среди розничных продавцов этот показатель ниже — 30%. Селлеры оказались более «многобанковской» аудиторией. При выборе банка они в среднем рассматривают 5,5 банковского продукта против 4,1 у розницы. В текущем обслуживании используют 6,5 продукта против 4,2.

Главным продуктом-драйвером остается расчетно-кассовое обслуживание (РКО): его отметили 56% компаний, а среди селлеров — 63%. Самым массовым банковским продуктом стал зарплатный проект: им пользуются 62% розничных компаний и 65% селлеров. Среди селлеров также популярны эквайринг, QR-платежи, СБП и сервисы для маркетплейсов — их используют 48% опрошенных.

При выборе основного банка компании ориентируются на сравнение условий, выгодные предложения, прошлый опыт и рекомендации коллег. Селлеры больше всего ценят удобное мобильное приложение (42%), стабильность работы и отсутствие блокировок (39%), а также выгодный тариф на РКО (39%). Основные проблемы последних шести месяцев — рост стоимости обслуживания, технические сбои и качество сервиса.

Более 90% опрошенных удовлетворены своим основным банком, а более 70% готовы рекомендовать его партнерам и коллегам. Однако потенциал для смены сохраняется. Главная причина возможного перехода — более выгодные тарифы и комиссии (20% рассматривающих смену). 72% компаний не планируют менять основной банк, но почти треть уже работает с несколькими счетами — чтобы распределять финансовые потоки, снижать риски и использовать разные тарифы под разные операции.

Ранее россиянам рассказали, где еще можно открыть прибыльный ПВЗ в 2026 году.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!