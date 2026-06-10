В России селлеры все чаще открывают счета в нескольких банках

Более трети продавцов на маркетплейсах уже работают с несколькими банками

Более трети продавцов на маркетплейсах уже пользуются счетами в нескольких банках. К такому выводу пришли исследователи Точка Банка и агентства MAGRAM MR, опросив предпринимателей из сферы торговли. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, 38% селлеров уже работают с несколькими банками, тогда как среди розничных продавцов этот показатель ниже — 30%. Селлеры оказались более «многобанковской» аудиторией. При выборе банка они в среднем рассматривают 5,5 банковского продукта против 4,1 у розницы. В текущем обслуживании используют 6,5 продукта против 4,2.

Главным продуктом-драйвером остается расчетно-кассовое обслуживание (РКО): его отметили 56% компаний, а среди селлеров — 63%. Самым массовым банковским продуктом стал зарплатный проект: им пользуются 62% розничных компаний и 65% селлеров. Среди селлеров также популярны эквайринг, QR-платежи, СБП и сервисы для маркетплейсов — их используют 48% опрошенных.

При выборе основного банка компании ориентируются на сравнение условий, выгодные предложения, прошлый опыт и рекомендации коллег. Селлеры больше всего ценят удобное мобильное приложение (42%), стабильность работы и отсутствие блокировок (39%), а также выгодный тариф на РКО (39%). Основные проблемы последних шести месяцев — рост стоимости обслуживания, технические сбои и качество сервиса.

Более 90% опрошенных удовлетворены своим основным банком, а более 70% готовы рекомендовать его партнерам и коллегам. Однако потенциал для смены сохраняется. Главная причина возможного перехода — более выгодные тарифы и комиссии (20% рассматривающих смену). 72% компаний не планируют менять основной банк, но почти треть уже работает с несколькими счетами — чтобы распределять финансовые потоки, снижать риски и использовать разные тарифы под разные операции.

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