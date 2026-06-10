Стало известно, как часто россияне видятся с друзьями

Почти у половины россиян не получается часто встречаться со своими друзьями. Однако они стараются всегда оставаться на связи друг с другом. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 46% респондентов достаточно редко видятся со своими друзьями. Однако, несмотря на редкие встречи, россияне постоянно поддерживают связь со своими близкими, регулярно списываясь или созваниваясь. Для этих опрошенных дружба не связана с обязательными встречами. Важнее, чтобы человек смог поддержать в трудной ситуации и всегда был готов выслушать.

Однако другие 17% респондентов поделились, что обязательно встречаются со своими друзьями хотя бы один-два раза в месяц. По их мнению, настоящих друзей, которые готовы разделить с тобой радость и горе, нужно ценить. Для этих участников опроса важно поддерживать теплые отношения с близкими.

Еще 8% россиян рассказали, что живут рядом с друзьями, поэтому им удается видеться почти каждый день. Они могут забежать друг к другу в гости на чай и поболтать, а также могут вместе прогуляться.

Помимо этого, 24% опрошенных признались, что уже давно не виделись и не общались с друзьями, поэтому очень по ним скучают. При этом некоторые добавили, что их близкие живут в других городах или даже странах, поэтому поддерживать связь особенно трудно.

Оставшиеся 5% респондентов проголосовали за вариант «другое». Эти россияне объяснили, что у них нет настоящих друзей, а их круг общения ограничивается соседями и коллегами.

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