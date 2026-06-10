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Россиянам рассказали, с чем можно спутать землянику в лесу

Врач Гробылев: землянику в лесу можно спутать с дюшенеей индийской
Виталий Тимкив/РИА Новости

Землянику в лесу можно спутать с дюшенеей индийской. Этот ярко-красный шарик очень похож на лесную ягоду, однако торчит «головой» вверх и почти не имеет запаха и вкуса. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач Василий Гробылев.

«Серьезного отравления горсть таких ягод не вызовет, но у чувствительных людей, особенно у детей, вполне возможны тошнота, спазмы в животе и расстройство стула на день-два. Обычно все проходит само, достаточно питья и легкой диеты», — отметил специалист.

Однако землянику можно спутать и с по-настоящему опасными растениями, такими как вороний глаз или плоды арума. Главное правило: не уверен — не ешь, подчеркнул он.

Агроном Владимир Викулов до этого говорил, что урожай земляники в подмосковных лесах появится совсем скоро.

Ближе к середине или концу лета, по его словам, можно будет собрать чернику и бруснику. При этом эксперт уточнил, что собирать ягоды важно в тех местах, где не слышно движения транспорта, чтобы в них не было тяжелых металлов и других примесей.

Ранее врач назвал ягоды, которые чаще всего вызывают аллергию.

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