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«Волшебной таблетки нет»: врач рассказала, как похудеть без возврата веса

Диетолог Крот: похудение нельзя воспринимать как наказание
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Люди годами пробуют все новые диеты, срываются, ненавидят себя и снова возвращаются к ограничениям. Однако стоит помнить, что лишний вес --не всегда про переедание. Причиной часто становятся хронический недосып, дефицит витамина D и длительный стресс. Об этом в беседе с РИАМО сообщила диетолог Наталья Крот.

Прежде чем заняться своим телом, она посоветовала сдать все необходимые анализы. Худеть в слепую, по ее словам, — все равно что чинить автомобиль с закрытым капотом.

«Похудение работает долго только тогда, когда перестает быть наказанием. Найдите движение, которое нравится: танцы, плавание, прогулки. Ешьте медленно и вкусно, а не быстро и правильно. Убирайте продукты постепенно, не запрещайте резко. Мозг ненавидит дефицит и саботирует его. Давайте себе достаточно сна, работайте со стрессом», — сказала эксперт.

Семейный врач, эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) Максим Сычев до этого говорил, что взрослому человеку в норме нужно потреблять 1800-2600 килокалорий в сутки в зависимости от пола и активности.

Ранее ученые назвали опасное последствие увлечения правильным питанием.

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