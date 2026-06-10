«Не по яркой упаковке»: россиянам рассказали, как правильно выбирать мороженое

При выборе мороженого лучше ориентироваться не на яркую упаковку, а на состав: чем короче список ингредиентов, тем менее вреден десерт. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

Самыми удачными вариантами, по его словам, считаются классическое молочное или сливочное мороженое без начинки, а также фруктовые сорбеты, если в них действительно есть фрукты, а не только сахар и ароматизаторы.

Специалист посоветовал выбирать мороженое без глазури, карамели, печенья, сиропов и большого количества добавок. В классическом продукте должны быть молоко, сливки, сахар и разрешенные стабилизаторы, а не длинный перечень заменителей и усилителей вкуса.

До этого Белоусов предупреждал, что мороженое следует с осторожностью употреблять людям с сахарным диабетом, непереносимостью лактозы, ожирением, гастритом и другими заболеваниями ЖКТ.

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