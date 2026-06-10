В Екатеринбурге двое юношей заманили студента на свидание и ограбили

В Екатеринбурге двое 19-летних парней ограбили 18-летнего студента, пришедшего на ночное свидание. Об этом рассказали в городском УМВД.

Потерпевший познакомился с «девушкой» в соцсетях 2 июня. Новая знакомая практически сразу предложила встретиться и назначила место и время — улица Билимбаевская в 00:30, но студента это не смутило. Однако вместо очаровательной собеседницы его встретили двое агрессивно настроенных незнакомцев.

Они потребовали объяснений, почему юноша вел интимную переписку с несовершеннолетней, а затем под угрозой побоев отобрали телефон и перевели себе 20 тыс. рублей. Уходя, пригрозили: если студент обратится в полицию, переписку передадут сотрудникам МВД.

Тем не менее молодой человек обратился за помощью, а правоохранители быстро установили личности нападавших. Один из подозреваемых ранее привлекался за грабеж, второй — за угон. Они признались, что вели общение с жертвой от лица выдуманной девушки, а затем совершили ограбление.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц). Им грозит до семи лет лишения свободы. Оба фигуранта сейчас под стражей.

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