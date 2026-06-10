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Общество

В Приморье таксист спровоцировал аварию и напал на водителя другой машины

В Приморье таксиста задержали за избиение водителя другой машины
Shutterstock

В Приморском крае таксист стал фигурантом уголовного дела после конфликта на дороге. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в городе Артем, на трассе, ведущей в сторону аэропорта Кневичи, таксист попытался обогнать машину, из-за чего на месте произошла аварийная ситуация. После этого он преследовал автомобиль и требовал остановиться.

Когда второй участник аварии все же остановился, между мужчинами произошел конфликт. Во время ссоры таксист избил оппонента. Какие травмы получил пострадавший, не уточняется.

«Инцидент зафиксирован видеорегистратором пострадавшего», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Личность агрессора уже установили, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Специалисты проводят расследование, процесс находится на контроле у прокуратуры.

До этого в Петербурге пара напала на таксиста. Когда машина прибыла в пункт назначения, клиенты отказались платить. Они вышли из машины, и, когда водитель догнал их, распылили перцовый баллончик и скрылись. Их поймали.

Ранее в Барнауле пьяный пассажир побил таксиста после поездки и попал на камеру.

 
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