Браконьеры пойдут под суд за то, что выловили из Волги почти 130 кг рыбы

В Саратовской области поймали двух браконьеров, которые выловили из Волги почти 130 кг рыбы. Нанесенный ущерб оценили в 113 тыс. рублей, сообщает sarinform.ru со ссылкой на данные областного управления МВД.

Уточняется, что двоих мужчин из Энгельса обнаружили в Ровенском районе около села Скатовка. Незаконную ловлю они вели на резиновой лодке с помощью сетей. Всего у браконьеров изъяли 129 кг рыбы, включая сомов, четырёх сазанов, двух язей, восемь окуней, 15 густеров, 33 карася и 66 лещей.

На нарушителей завели уголовное дело по статье о незаконной групповой рыбалке, каждому из них грозит до пяти лет лишения свободы, причём один из браконьеров уже привлекался к ответственности за нарушение закона.

До этого юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский напомнил, что в России запрещено ловить определённые виды рыбы во время нереста. Ограничения вводятся на период с 20 апреля по 20 июня. Рыбакам может грозить штраф в 500 тыс. рублей и даже исправительные работы сроком до двух лет, если они ловят рыбу «в местах нереста или на миграционных путях к ним», уточнил юрист.

Ранее юрист рассказал, можно ли ловить рыбу у Москвы-Сити.