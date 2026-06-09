Аналитики назвали шесть главных трендов в строительстве на ближайшие годы

Число ремонтных компаний выросло на 5%, а их обороты — на 6%

В сфере строительства и ремонта зарегистрировано 821 тыс. компаний. За последний год количество застройщиков выросло на 2%, но обороты в отрасли стабильно снижаются. Рынок вынужден перестраиваться. Аналитики Точка Банка выделили шесть главных трендов, которые будут влиять на развитие строительства в ближайшие годы. Об этом они рассказали «Газете.Ru».

Первый тренд, которые выделяют эксперты, — это эра ремонта и реконструкции.

«Покупка жилья стала менее доступной, поэтому клиенты все чаще выбирают ремонт или реконструкцию уже имеющегося жилья. Число компаний, предоставляющих услуги по ремонту, за год выросло на 5%, а их обороты — на 6%, тогда как в других сегментах строительства обороты снижаются. При этом клиенты считают деньги, откладывают необязательные работы и выбирают только то, что нельзя перенести», — говорится в исследовании.

Второй — расширение аудитории.

«Частный спрос стал менее предсказуемым, поэтому часть строительного бизнеса переориентируется на компании: коммерческие объекты, офисы, торговые помещения, тендеры и субподряды. B2B требует другой подготовки: документов, коммерческих предложений, подтверждённого опыта и готовности работать по более формальным правилам», — указывают аналитики.

Обороты и число предпринимателей в строительстве зданий снижаются. Крупные застройщики еще держатся на старых проектах, но новый спрос уже слабее.

Третий — финансовый контроль и обеление стройки.

«Строительство остается непрозрачным рынком. По данным Центробанка, 39% спроса на теневые финансовые услуги в 2025 году пришлось на эту сферу. Контроль усиливается через банки и налоговую, поэтому привычные неформальные схемы будут все чаще требовать понятного оформления», — считают они.

Четвертый — кадровый голод и борьба за мастеров.

«Заказ можно найти, но его еще нужно выполнить. В строительстве не хватает людей, зарплаты растут, молодые специалисты не всегда остаются в отрасли. По данным ФНС, за пять лет численность сотрудников в строительстве зданий упала на 6%, а в отделочных работах — на 19%. Конкуренция идет уже не только за клиентов, но и за мастеров», — отмечается в тексте.

Пятый — от сарафанного радио к доказуемой репутации.

«Сарафанного радио уже недостаточно. Клиенты проверяют подрядчика до первой встречи: смотрят фото, отзывы, портфолио, сайт и соцсети. При споре о качестве важны уже не обещания, а договор, акты и фиксация этапов», — констатируют эксперты.

Шестой — перестройка рынка ИЖС.

«Индивидуальное жилищное строительство остается драйвером рынка, но правила усложняются. Эскроу, высокая ставка, рост стоимости материалов меняют экономику проектов. Крупным девелоперам проще работать по новым требованиям, малым игрокам приходится искать бюджетные решения и понятную финансовую модель», — отмечают аналитики.

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