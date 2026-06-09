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Общество

Горловка оказалась обесточена в результате аварии

Мэр Приходько: Горловка лишилась электроэнергии в результате аварии
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

Город Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) оказался обесточен в результате аварии. Об этом сообщил мэр населенного пункта Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В связи с аварийной ситуацией Горловка обесточена. В настоящее время предпринимаются меры по устранению аварии», — написал глава города.

7 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике предотвратили 110 террористических атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. По его словам, Украина предприняла попытку атаки АЗС в Донецке. В Макеевке сбит ударный беспилотник «Довбуш». Также ВСУ предприняли атаку по массовому скоплению людей на городском рынке в Горловке.

До этого Приходько сообщил, что в результате вооруженной агрессии Украины в Калининском районе Горловки не выжили четыре мирных жителя. Среди них, по его данным, двое детей 2012 и 2013 годов рождения.

Ранее в ряде областей Украины пропал свет.

 
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