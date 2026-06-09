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Общество

Общежитие в Астрахани вспыхнуло из-за подростков и попало на камеру

В Астрахани здание общежития вспыхнуло из-за подростков

В Астрахани здание аварийного общежития вспыхнуло из-за подростков. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Астрахани и Области».

Инцидент произошел на улице 1-й Перевозной, 131. Из горящего строения периодически доносятся громкие хлопки. На месте происшествия работают пожарные, на кадрах с места происшествия видно большое количество дыма и провалившуюся крышу, под которой полыхает огонь.

Здание аварийного общежития давно пустует, первые этажи наглухо закрыты решетками. Однако подростки забираются внутрь через окна второго этажа и регулярно устраивают там поджоги. Предварительно, этот пожар дело рук несовершеннолетних.

До этого склад с текстилем загорелся на площади порядка 300 квадратных метров в подмосковном Дзержинске. К тушению были привлечены 44 специалиста и 14 единиц техники.

Ранее в Петербурге загорелся ангар.

 
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