Общежитие в Астрахани вспыхнуло из-за подростков и попало на камеру

В Астрахани здание аварийного общежития вспыхнуло из-за подростков. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Астрахани и Области».

Инцидент произошел на улице 1-й Перевозной, 131. Из горящего строения периодически доносятся громкие хлопки. На месте происшествия работают пожарные, на кадрах с места происшествия видно большое количество дыма и провалившуюся крышу, под которой полыхает огонь.

Здание аварийного общежития давно пустует, первые этажи наглухо закрыты решетками. Однако подростки забираются внутрь через окна второго этажа и регулярно устраивают там поджоги. Предварительно, этот пожар дело рук несовершеннолетних.

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