На МЖД из-за удара молнии временно остановилось движение

На Горьковском направлении МЖД произошел сбой в движении из-за разряда молнии

На станции «Железнодорожная» Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) из-за удара молнии временно отключилась часть систем железнодорожной автоматики. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе магистрали уточнили, что ряд поездов в настоящее время следует с незначительным отклонением от графика.

Инцидент произошел сегодня в 16:22 мск. По данным «Интерфакса», в результате после срабатывания необходимых защитных систем электропоезд №6758 сообщения «Лесной Городок — Захарово» совершил вынужденную остановку.

1 июня сообщалось, что в Ростове-на-Дону мужчина чудом выжил после удара молнии в его автомобиль. Инцидент произошел вечером 30 мая, когда 41-летний местный житель возвращался с работы домой. В какой-то момент погода резко испортилась, началась гроза, и в машину ударил мощный разряд молнии.

Специалисты отмечают, что удар молнии в автомобиль — крайне редкое явление. В этом случае его металлический корпус, по всей видимости, сработал как клетка Фарадея, то есть отвел электрический разряд в землю, что спасло автомобилисту жизнь.

Ранее в Краснодаре молния попала в мужчину на электровелосипеде.