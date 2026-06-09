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Волки растерзали двух сотрудниц зоопарка, защищая свою подругу

Две сотрудницы зоопарка пострадали от волков, защищавших волчицу
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В США волки растерзали двух сотрудниц зоопарка, защищая свою подругу, пишет The Sun.

Инцидент произошел, когда смотрительницы вошли в вольер, чтобы убрать тело волчицы, два оставшихся волка стали проявлять беспокойство и агрессию, защищая подругу по стае.

Хищники набросились на женщин. Одна из смотрительниц пыталась отбиваться лопатой, и ей удалось выйти из вольера. Но вторая сотрудница оказалась в ловушке с одним из волков и оставалась внутри до прибытия пожарных. Спасатели спустили ей лестницу, чтобы она могла выбраться.

Женщину госпитализировали с серьезными травмами. Помимо ран на ухе и шее, у нее зафиксированы колотые раны рук, ног и ягодиц, а также глубокие порезы по всему телу.

Городские власти назвали нападение «травматическим опытом для всех участников». В заявлении администрации говорится, что волки — глубоко социальные животные, и их агрессия была инстинктивной защитной реакцией. Оба хищника осмотрены ветеринаром и признаны здоровыми.

Ранее в Японии распродали всех роботов-волков из-за нападений медведей.

 
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