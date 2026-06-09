Крымчанка ответила на звонок и лишилась 12 млн рублей

61-летняя женщина из Феодосии пострадала из-за мошенников. Об этом сообщает управление МВД по Крыму.

Неизвестные представлялись местной жительнице сотрудниками правоохранительных органов и федеральной службы по финансовому мониторингу. Они позвонили женщине в одном из мессенджеров и заявили, что ее средства в опасности. Крымчанку якобы ждала уголовная ответственность в случае, если она не задекларирует деньги.

Поверив неизвестным, россиянка дважды передавала средства курьерам, которых аферисты называли «доверенными лицами».

«Общий ущерб составил около 12 миллионов рублей», – сообщается в публикации.

По данным полиции, всего за неделю мошенники похитили у местных жителей около 28 миллионов рублей. Среди пострадавших был и мужчина, который поверил в свою удачу. Аферисты заявили ему, что он выиграл два миллиона рублей, но потребовали «комиссию». Пострадавший лишился 33 тысяч рублей.

Ранее россиянин отдал мошенникам более 29 млн рублей, попавшись на старую схему.