Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Крымчанка ответила на звонок и лишилась 12 млн рублей

В Крыму женщина отдала мошенникам 12 млн рублей
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

61-летняя женщина из Феодосии пострадала из-за мошенников. Об этом сообщает управление МВД по Крыму.

Неизвестные представлялись местной жительнице сотрудниками правоохранительных органов и федеральной службы по финансовому мониторингу. Они позвонили женщине в одном из мессенджеров и заявили, что ее средства в опасности. Крымчанку якобы ждала уголовная ответственность в случае, если она не задекларирует деньги.

Поверив неизвестным, россиянка дважды передавала средства курьерам, которых аферисты называли «доверенными лицами».

«Общий ущерб составил около 12 миллионов рублей», – сообщается в публикации.

По данным полиции, всего за неделю мошенники похитили у местных жителей около 28 миллионов рублей. Среди пострадавших был и мужчина, который поверил в свою удачу. Аферисты заявили ему, что он выиграл два миллиона рублей, но потребовали «комиссию». Пострадавший лишился 33 тысяч рублей.

Ранее россиянин отдал мошенникам более 29 млн рублей, попавшись на старую схему.

 
Теперь вы знаете
Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!