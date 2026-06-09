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Общество

Подозреваемый в педофилии россиянин внезапно умер в кабинете следователя

На Урале начата проверка после внезапной смерти подозреваемого в педофилии
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

На Урале начата проверка в связи с внезапной смертью мужчины, задержанного по подозрению в педофилии. Об этом сообщает сообщает новостной портал E1.ru.

Уточняется, что в кабинете следователя СКР задержанному внезапно стало плохо. Позднее медики обнаружили у него ушибы головы, тела и повреждения внутренних органов. В рамках разбирательства предстоит выяснить, каким образом были получены эти травмы.

Журналисты отмечают, что у погибшего остались жена и дети. Его предполагаемый сообщник, также задержанный, остается жив.

E1.ru пишет, что 4 июня полицейские провели обыск у мужчины по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетними. По предварительным данным, при задержании сотрудники СОБРа применили к подозреваемому физическую силу, а затем его доставили в СК.

Следствие, по данным журналистов, располагает доказательствами причастности двух мужчин к преступлениям: видео и переписка в соцсетях из телефонов задержанных.

До этого стало известно, что российский заключенный развращал детей, находясь в колонии. Выдавая себя за малолетнюю девочку, заключенный требовал у собеседников интимные фото, заставлял их выполнять сексуальные действия и рассылал порнографические материалы.

Ранее в России нашли чаты, где родители продают педофилам фото своих детей.

 
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