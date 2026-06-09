Музей Победы пригласил москвичей на новую выставку о Великой Отечественной войне

Музей Победы в честь Дня России пригласил москвичей и гостей столицы посетить новую интерактивную программу «Победный сезон», сообщает пресс-служба музея.

Для посетителей организуют различные мастер-классы, тематические фотозоны, интерактивные площадки и другие активности.

«Новая культурно-просветительская программа будет проходить в нашем музее каждые выходные до конца июня. В праздничные выходные гости музея на Поклонной горе смогут больше узнать об истории нашей страны, о ее героях и их подвигах», — говорится в сообщении музея.

Также посетителей познакомят с событиями Великой Отечественной войны и покажут коллекцию военной техники и вооружения того времени.

В выходные дни в музее будут работать 16 тематических площадок о подготовке солдат Красной Армии. В тематических фотозонах гости музея смогут примерить костюмы и военную экипировку времен ВОВ, а также сделать фотографии.

Напомним, медиахолдинг Rambler&Co является стратегическим информационным партнером Музея Победы.