В России одобрили новые меры контроля финансов иноагентов

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об усилении контроля за деятельностью иностранных агентов. Об этом сообщило РИА Новости.

Инициаторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Согласно закону, Министерство юстиции получит право направлять банкам электронные запросы. Кредитные организации будут обязаны отвечать на них в течение трех рабочих дней. При выявлении признаков нарушения законодательства об иноагентах банки должны будут предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам таких лиц в электронном виде. Порядок обмена информацией Минюст согласует с Банком России.

Документ также меняет порядок исключения из реестра иностранных агентов. Если иноагент самостоятельно обратится в Минюст с заявлением об исключении, но получит отказ, повторно подать заявление он сможет не раньше чем через год. Для физических лиц, впервые включенных в реестр, предусмотрен отдельный порядок повторного обращения.

Кроме того, Минюст сможет в течение 10 рабочих дней вернуть заявление о включении в реестр, если в нем будут обнаружены нарушения оформления или недостоверные сведения. О таком решении заявителя обязаны уведомить.

С 1 сентября для иностранных агентов вводится запрет выступать рекламодателями социальной рекламы. Также запрещается размещать такую рекламу на принадлежащих им информационных ресурсах. С этой же даты иноагенты будут обязаны направлять в Минюст в электронном виде сведения об отсутствии изменений в ранее предоставленной информации. Подавать такие данные можно будет в свободной форме.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что новые нормы позволят усилить контроль за финансовыми операциями иностранных агентов и предотвратить сокрытие ими денежных средств.

Пискарев, комментируя документ, отметил, что участие иностранных агентов в создании и распространении социальной рекламы может нести риски искажения национальных приоритетов и продвижения чуждых ценностей под видом общественно значимой информации.

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