Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

В России одобрили новые меры контроля финансов иноагентов

Госдума приняла закон о банковском контроле иноагентов
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об усилении контроля за деятельностью иностранных агентов. Об этом сообщило РИА Новости.

Инициаторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Согласно закону, Министерство юстиции получит право направлять банкам электронные запросы. Кредитные организации будут обязаны отвечать на них в течение трех рабочих дней. При выявлении признаков нарушения законодательства об иноагентах банки должны будут предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам таких лиц в электронном виде. Порядок обмена информацией Минюст согласует с Банком России.

Документ также меняет порядок исключения из реестра иностранных агентов. Если иноагент самостоятельно обратится в Минюст с заявлением об исключении, но получит отказ, повторно подать заявление он сможет не раньше чем через год. Для физических лиц, впервые включенных в реестр, предусмотрен отдельный порядок повторного обращения.

Кроме того, Минюст сможет в течение 10 рабочих дней вернуть заявление о включении в реестр, если в нем будут обнаружены нарушения оформления или недостоверные сведения. О таком решении заявителя обязаны уведомить.

С 1 сентября для иностранных агентов вводится запрет выступать рекламодателями социальной рекламы. Также запрещается размещать такую рекламу на принадлежащих им информационных ресурсах. С этой же даты иноагенты будут обязаны направлять в Минюст в электронном виде сведения об отсутствии изменений в ранее предоставленной информации. Подавать такие данные можно будет в свободной форме.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что новые нормы позволят усилить контроль за финансовыми операциями иностранных агентов и предотвратить сокрытие ими денежных средств.

Пискарев, комментируя документ, отметил, что участие иностранных агентов в создании и распространении социальной рекламы может нести риски искажения национальных приоритетов и продвижения чуждых ценностей под видом общественно значимой информации.

Ранее в Госдуме объяснили, кому из релокантов грозит арест имущества.

 
Теперь вы знаете
Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!