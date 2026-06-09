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Косметолог предупредила о самой распространенной ошибке в уходе за кожей летом

Косметолог Разбежкина: использование SPF-крема летом обязательно
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В летний сезон многие люди выходят на улицу, не защитив свою лицо и открытые участки тела с помощью SPF-крема. Однако такая привычка может привести к ухудшению состояния кожи. Об этом в разговоре с «Радио 1» предупредила врач-дерматовенеролог, косметолог Анастасия Разбежкина.

По словам специалиста, отказ от использования SPF-средств приводит к появлению морщин, поскольку солнечные лучи негативно влияют на кожу. В первую очередь ее ухудшают фото- и хроностарение. Фотостарение связано с воздействием солнца, которое напрямую разрушает коллагеновые и эластиновые структуры.

«Главный секрет, о котором молчат этикетки: цифра на тюбике означает не процент защиты, а время. SPF — это не степень защиты, это то время, через которое крем нужно обновлять. Это своеобразный коэффициент. Если SPF 10 — кожа покраснеет через полтора часа, если SPF 50 — вы можете ходить целый день. Это значит, что SPF 15 в офисе допустим, но только если вы сидите далеко от окна. А для реальной прогулки лучше брать 30 или 50», — объяснила косметолог.

Она подчеркнула, что на выбор SPF-крема напрямую влияет терпимость к «белому налету». Физические факторы, такие как оксид цинка и диоксид титана, начинают работать сразу после нанесения продукта. Они подходят людям с чувствительной и проблемной кожей. В то же время химические средства следует использовать за полчаса до выхода на улицу.

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева до этого говорила, что пища не оказывает прямое влияние на старение кожи. Однако при регулярном избытке некоторых продуктов в рационе ускоряются процессы, связанные с ухудшением ее состояния.

Ранее врач предупредила, в каком случае ежедневный душ навредит коже.

 
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