Обратную связь москвичей назвали одним из способов повышения эффективности работы властей

Обратная связь москвичей помогает повышать работоспособность правительства столицы, заявил ТАСС Герой России, участник СВО Эдуард Казымов.

Он отметил, в Москве жители всегда отличались своей требовательностью.

«Поэтому за каждую строчку нашей «Народной программы» (партии «Единая Россия») нужно четко и ясно отчитаться перед жителями. В городе выстроена система обратной связи между нашим правительством и москвичами, благодаря этой системе увеличивается работоспособность правительства Москвы», — сказал он.

Казымов добавил, что жители видят результаты.

«Когда есть такая система, то и партия очень хорошо в этом плане работает», — отметил он.

Также Герой России подчеркнул, что москвичи сами формируют свое будущее.

«Они участвуют в формировании своих дворов, улиц, районов, округов и в целом столицы. Мы видим, что на данный момент уже более 2 млн поступило заявок, инициатив, наказов», — рассказал он.

Он добавил, что некоторые городские проекты Москвы используют и в других городах.

«Например, это проект «Московская электронная школа» и применение искусственного интеллекта в медицине», — заключил Казымов.