В Британии заведующая детским домом получила 25 лет тюрьмы за насилие над детьми

В Британии заведующую детским домом приговорили к 25 годам тюрьмы за издевательства над детьми, пишет Daily Mail.

Линда Бруннинг была помощницей 93-летнего Малкольма Филлипса, фактического руководителя учреждения. В период с 1970-х по 1990-е годы они вместе запугивали и подвергали насилию мальчиков и девочек в возрасте от девяти лет. Детей, которых часто направляли в приют ради их же безопасности, там унижали, избивали, бросали голыми в холодные ванны и угрожали лишением карманных денег и встреч с родственниками.

Бруннинг лично удерживала одного мальчика, пока Филлипс совершал над ним сексуальное насилие, а также совершала непристойные действия в отношении другого ребенка. Филлипс, у которого раком простаты, был признан непригодным для суда и полностью освобожден от наказания, хотя присяжные признали его виновным в многочисленных сексуальных преступлениях против шести жертв. Ранее, в 2001 году, он уже получил семь лет тюрьмы за аналогичные преступления.

Жертвы рассказывали, что после побегов полиция возвращала их обратно в детский дом, называя лжецами. В июне 2026 года суд приговорил Линду к 25 годам тюремного заключения.

Судья Кирсти Уотсон, вынося приговор, подчеркнула, что Бруннинг «приняла стиль правления, основанный на страхе, что было противоположно той заботе, которую от нее ожидали». Две трети срока женщина проведет в заключении. Полиция назвала приговор «давно назревшей ответственностью».

Ранее приемные родители держали детей в клетках для собак и морили голодом.