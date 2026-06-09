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Общество

Российские компании нашли способ решить проблему дефицита кадров

SuperJob: почти 50% компаний в РФ начали возвращать старых сотрудников
David Gyung/Shutterstock/FOTODOM

Российские компании начали чаще возвращать старых сотрудников – за последний год к такому способу решения проблемы дефицита кадров прибегли 48% организаций. Об этом радиостанция «Говорит Москва» сообщает со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Аналитики выяснили, что вернуться к работе компании просят, как правило, уволившихся сотрудников со средним профессиональным образованием, а к специалистам с вышкой с такими предложениями обращаются реже.

Из представителей 100 компаний 14 сообщили, что к ним вернулись все, к кому они обращались с такой просьбой. Не смогла вернуть экс-работников каждая пятая организация.

Среди причин для возвращения чаще всего называют хорошую зарплату (24%), дружный коллектив (12%), а также более комфортные условия труда и удобный график работы (10%).

До этого президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров сообщил, что в России на рынке труда фиксируется спрос на рабочие профессии, чтобы специалисты работали в реальном секторе экономики. По его словам, промышленность испытывает острый кадровый голод. Так, например, выгодные условия для соискателей предлагают предприятия машиностроения, строительные компании и нефтегазовый сектор. В связи с этим технари начинают выигрывать у офисного персонала, отметил эксперт.

Ранее Наталья Касперская раскрыла правду о конкуренции людей с ИИ на рынке труда.

 
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