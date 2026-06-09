Школьникам Армении почитали классическую литературу в честь Дня русского языка

Культурно-образовательный благотворительный фонд «Наше будущее» при поддержке фонда «Русский мир» провел в Армении мероприятия в честь Дня русского языка и Дня рождения Александра Пушкина, сообщает пресс-служба фонда.

Встречи школьников, студентов, педагогов и представителей культурных учреждений прошли в Армавире, Иджеване, Ванадзоре, Капане, Вардадзоре и Дилижане. Школьники приняли участие в литературных чтениях, интеллектуальных викторинах и творческих мастерских, а также занимались каллиграфией и знакомились с объектами литературного наследия.

Как отметили организаторы, через литературу и игровые форматы у детей формируется устойчивый интерес к языку и расширяется кругозор.

По словам генерального директора фонда «Наше будущее» Ваграма Карапетяна, русский язык является частью огромного интеллектуального и художественного пространства.

«Для Армении, страны с богатейшим историко-культурным наследием и многовековыми традициями просвещения, особенно важно сохранять и развивать возможности для знакомства подрастающего поколения с лучшими достижениями мировой словесности. Наша миссия – создавать условия, при которых дети смогут прикоснуться к выдающимся образцам просветительской мысли, научиться чувствовать силу и красоту слова», — сказал он.