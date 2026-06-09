Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Эксперт предупредила о главном риске при устройстве подростка на работу

Эксперт Скородумова: при устройстве подростка на работу нужен трудовой договор
Shutterstock/Ground Picture

Подросткам, которые устраиваются на работу, важно заключать с работодателем трудовой договор. Об этом «Радио 1» рассказала директор кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.

Специалист подчеркнула, что сейчас главной проблемой соискателей‑подростков становится отсутствие реальной профориентации и стремление быстро заработать. На фоне этого многие соглашаются на сомнительные предложения или приступают к работе без заключения договора, из-за чего в дальнейшем остаются без заработной платы.

По словам эксперта, самым надежным способом защиты является трудовой договор, который можно заключать с 14 лет при наличии разрешения от родителей.

«Любые варианты с договором гражданско‑правового характера или требованием открыть — «красная лампочка». Если работодатель не согласен на трудовой договор, значит, он не подходит», — отметила она.

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова до этого говорила, что при возвращении на старое место работы сотрудник может потребовать пересмотр заработной платы и четкое оформление на новую должность.

Ранее стало известно, какой формат работы предпочитает поколение альфа.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!