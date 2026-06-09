Эксперт предупредила о главном риске при устройстве подростка на работу

Подросткам, которые устраиваются на работу, важно заключать с работодателем трудовой договор. Об этом «Радио 1» рассказала директор кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.

Специалист подчеркнула, что сейчас главной проблемой соискателей‑подростков становится отсутствие реальной профориентации и стремление быстро заработать. На фоне этого многие соглашаются на сомнительные предложения или приступают к работе без заключения договора, из-за чего в дальнейшем остаются без заработной платы.

По словам эксперта, самым надежным способом защиты является трудовой договор, который можно заключать с 14 лет при наличии разрешения от родителей.

«Любые варианты с договором гражданско‑правового характера или требованием открыть — «красная лампочка». Если работодатель не согласен на трудовой договор, значит, он не подходит», — отметила она.

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова до этого говорила, что при возвращении на старое место работы сотрудник может потребовать пересмотр заработной платы и четкое оформление на новую должность.

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