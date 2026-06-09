В Калининском районе Петербурга произошел пожар в ангаре

В Санкт-Петербурге при пожаре в ангаре погибли четыре человека

В результате пожара на территории анагара в Калининском районе Санкт-Петербурга погибли четыре человека. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

После разбора завалов спасатели нашли четыре тела. Двое погибших оказались под обрушившимся забором, еще двое — в ангаре, где велись работы. Два человека с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

По данным «Известий», организация выпускала химическую продукцию, включая растворители и реактивы. Предварительная причина пожара — воспламенение паров ацетона. Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

В конце мая шесть человек — двое взрослых и четыре ребенка — погибли в результате пожара в частном доме в Омской области. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета России указали, что трагедия произошла в селе Юрьевка. Во время пожара погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном.

Ранее в Ханты-Мансийске полицейский спас 10-летнюю девочку из горящего дома.