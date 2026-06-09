Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

В Калининском районе Петербурга произошел пожар в ангаре

В Санкт-Петербурге при пожаре в ангаре погибли четыре человека
Shutterstock/Al.geba

В результате пожара на территории анагара в Калининском районе Санкт-Петербурга погибли четыре человека. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

После разбора завалов спасатели нашли четыре тела. Двое погибших оказались под обрушившимся забором, еще двое — в ангаре, где велись работы. Два человека с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

По данным «Известий», организация выпускала химическую продукцию, включая растворители и реактивы. Предварительная причина пожара — воспламенение паров ацетона. Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

В конце мая шесть человек — двое взрослых и четыре ребенка — погибли в результате пожара в частном доме в Омской области. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета России указали, что трагедия произошла в селе Юрьевка. Во время пожара погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном.

Ранее в Ханты-Мансийске полицейский спас 10-летнюю девочку из горящего дома.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!