ФСБ задержала россиянина за почти два десятка денежных переводов террористам

Спецслужбы задержали жителя Воронежа за 17 денежных переводов террористам. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Воронежской области, передает «TV Губерния».

Уточняется, что 62-летний мужчина переводил деньги организации, которая на территории Российской Федерации признана террористической. Размер переводов, а также название организации, не уточняются.

В отношении мужчины возбудили дело по ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ (финансирование терроризма). Санкцией статьи предусматривается наказание от 8 до 15 лет лишение свободы и штраф до 700 тыс. руб. Фигурант находится в СИЗО.

Также 9 июня стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. По информации ФСБ, подозреваемый самостоятельно установил контакт через интернет с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Ранее ФСБ показала признание заключенного, готовившего теракт в колонии.