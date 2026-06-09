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HR-эксперт перечислила условия, которые можно выдвинуть при возвращении на прежнюю работу

HR-эксперт Лоикова: при возвращении на работу можно потребовать пересмотр оплаты
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

При возвращении на старое место работы сотрудник может потребовать пересмотр заработной платы и четкое оформление на новую должность. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По словам специалиста, при возвращении прежнее место работы важно выставлять себя не «беглецом», который ушел от проблем, а ценным работником, которого компания перекупила обратно. Однако не рекомендуется соглашаться возобновлять работу, если работодатель стал причиной эмоционального выгорания и плохого самочувствия.

«Соглашаться на приход обратно стоит, если компания готова исправить причины случившегося: например, если есть предложение достойной зарплаты (ключевой фактор — 24% по данным исследований), улучшения условий графика (10%) и новой должность либо повышения (10%)», — объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что специалист, который ранее уже работал в компании, знаком с ее корпоративной культурой и понимает принцип коммуникации. Благодаря такой осведомленности снижаются риски ошибок, а также сокращается время на адаптацию.

Однако вместе с этим существуют и риски такой кадровой политики. Так, у некоторых сотрудников может закрепиться негативная модель поведения из-за уверенности, что компания будет пытаться вернуть их всеми силами. Помимо этого, возвращение подобного работника может спровоцировать демотивацию у лояльных коллег.

Ранее были названы главные ошибки работодателей при возвращении сотрудников в офис.

 
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