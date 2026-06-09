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Общество

В НАК рассказали о росте террористических преступлений в СЗФО

Бортников: число террористических преступлений в СЗФО выросло втрое с 2023 года
Гавриил Григоров/РИА Новости

В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) с 2023 года более чем втрое увеличилось число преступлений террористической направленности. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК, передает РИА Новости.

По его словам, это связано со стремлением Киева нанести максимальный ущерб России. Это проявляется в совершении массированных атак с использованием беспилотников и в попытках привлечь к реализации террористических действий российских граждан, особенно из числа подростков и молодежи.

«Это находит отражение в трехкратном по сравнению с 2023 годом увеличении на территории округа числа преступлений террористической направленности», — отмечается в сообщении.

В связи с этим Бортников заявил, что ситуация в СЗФО требует существенной корректировки, чтобы обеспечить антитеррористическую защищенность объектов. Он добавил, что ситуация требует разработки адекватных мер реагирования на попытки противника совершать теракты, а также необходимо активизировать работу по профилактике терроризма в молодежной среде.

Ранее Бортников рассказал о новых нарколабораториях в Центральной Азии.

 
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