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Общество

У 16-летней школьницы начались галлюцинации из-за принятых перед экзаменами таблеток

В ХМАО выпускница приняла антидепрессант перед экзаменами и попала в больницу
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

В ХМАО 16-летняя школьница попала в больницу из-за передозировки антидепрессантом, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, перед экзаменами выпускница испытывала тревогу и обратилась к психиатру, который прописал антидепрессанты. Школьнице этого показалось мало, поэтому она смешала выписанный психиатром препарат с другим — для лечения болезни Паркинсона — и сильно превысила дозу. Из-за этого у нее начались галлюцинации: сначала она видела насекомых, затем знакомых, хотя они не были рядом. В результате девушка попала в психиатрическую больницу и провела там четыре дня.

Как сообщается, десятки похожих случаев зафиксировали в Москве, Башкирии, Ярославле и других регионах. Школьники массово покупают препарат для лечения болезни Паркинсона, несмотря на то, что он продается только по рецепту. Затем некоторые сильно увеличивают дозу, кто-то смешивает лекарства с алкоголем; среди побочных эффектов — судороги, тахикардия, даже кома. Родители просят Росздравнадзор организовать проверку и ужесточить продажу подобных препаратов.

Ранее школьнику стало плохо на ЕГЭ в Тюмени, его госпитализировали.

 
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