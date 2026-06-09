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Врач предупредил о риске инфаркта из-за резкого подъема по будильнику

Невролог Завалко: резкий подъем по будильнику грозит инсультом и инфарктом
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Резко вставать с утра по звонку будильника нельзя – это огромный стресс для организма, который может привести к ухудшению самочувствия в течение дня, а в худшем случае – инфаркту и инсульту. Привычка так резко просыпаться вредна даже для здоровых людей, а при проблемах с сердечно-сосудистой системой – крайне опасна, предупредила в беседе с интернет-изданием «Абзац» врач-невролог Ирина Завалко.

Даже у молодого и полностью здорового человека резкий подъем после звонка будильника может привести к головокружению, а при наличии хронических заболеваний последствия могут быть куда страшнее, отметила специалист.

«У людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, уже с изменёнными сосудами, может случиться инфаркт или инсульт», – подчеркнула она.

Также внезапное пробуждение грозит ортостатической гипотензией – это падение давления на фоне резкой смены позы тела, что чаще всего наблюдается как раз после пробуждения и вскакивания с кровати, предупредила Завалко.

Помимо этого, резкий подъём может ухудшить состояние человека на весь день. Он будет чувствовать себя сонным, мышление у него замедлится, координация – нарушится. Соответственно, снизится и продуктивность, особенно в первой половине дня.

Чтобы избежать этого, невролог посоветовала вставать с кровати постепенно, без резких движений. Для начала, по её словам, необходимо спокойно сесть, сделать гимнастику для суставов – покрутить руками и ногами, а потом – осторожно подняться. Так организм сможет адаптироваться к изменениям, спокойно пробудиться, что исключит риск опасных последствий.

Напомним, если человек спит достаточно, но всё равно просыпается разбитым, с ощущением, что ночью «не отдыхал» – это тревожный симптом, который может говорить об апноэ. Это повторяющиеся остановки дыхания из-за закрытия верхних дыхательных путей. Как рассказала «Газете.Ru» стоматолог-ортопед клиники Атрибьют Нодира Сарсадских (Касимова), апноэ могут вызвать неправильный прикус, заложенность носа, возрастные изменения мышц гортани, образ жизни, гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы) и другие причины.

Учёные ранее объяснили, почему опасно каждый день просыпаться в разное время.

 
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