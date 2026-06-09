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Общество

Касперская раскрыла правду о конкуренции людей с ИИ на рынке труда

Касперская: ИИ лишь на 1% повышает производительность и обходится дороже людей
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Вопреки всеобщим убеждениям о вытеснении трудовых кадров искусственным интеллектом, такие технологии повышают производительность труда не более, чем на 1%, а их внедрение в работу обходится намного дороже. В то же время обычное наведение порядка в коллективе способно на 20% улучшить показатели компании, заявила НСН предправления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.

В среднем рост производительности за счет внедрения ИИ-моделей остается на уровне 1–1,5%, что не выходит за рамки статистической погрешности, отметила эксперт.

«При этом стоят все ИИ-модели дорого. И я думаю, что они будут только дорожать, потому что все модели сейчас убыточны, им надо как-то зарабатывать деньги», — пояснила Касперская.

Многие компании, которые решились на замену людских кадров ИИ, впоследствии столкнулись с тем, что нейросети могут периодически глючить, их нужно постоянно проверять и поправляться – это подчас занимает больше времени и ресурсов ради такого же результата, как раньше.

«Получается, что надо обратно брать людей», — заключила эксперт.

До этого руководитель компании по разработке сервисов на базе ИИ «Hi-Tech Anatomy» Сергей Журавлев заявил, что ИИ осваивает любые профессии, базирующиеся на алгоритмах. С учетом этих тенденций к 2030 году он охватит 9% мирового рынка труда, вытеснив людей, убежден он. В числе тех, кого это затронет в первую очередь, специалист назвал бухгалтеров, юристов, кассиров, секретарей и водителей. Он напомнил, что беспилотные машины сегодня активно выводят на дороги. По мнению Журавлева, из-за этого без работы останется огромное количество людей — это ставит мир на порог серьёзной революции.

Ранее в России предсказали «большую революцию» на рынке труда.

 
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