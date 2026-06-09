Диетолог назвала безопасную норму фиников в день

Диетолог Круглова: без вреда для здоровья можно есть до 5 фиников в день

Без вреда для здоровья можно употреблять 4-5 фиников в день. Об этом aif.ru сообщила врач-диетолог, руководитель центра нормализации веса и пищевого поведения Наталья Круглова.

«Поскольку мы понимаем, что один из принципов здорового питания — это принцип разнообразия, и, конечно, здорово если в рационе присутствуют разные продукты, включая финики», — подчеркнула специалист.

Диетолог объяснила, что финики богаты магнием и калием. Также в этих плодах содержится медь, флавоноиды, каротиноиды и небольшое количество кальция.

Помимо этого, по словам врача, в финиках есть витамины группы В, необходимые для поддержания работы головного мозга и центральной нервной системы, а также пищевые волокна, которые способствуют правильной работе микробиота кишечника, улучшают процессы очищения пищеварительной системы и процессы пищеварения.

Однако эксперт предупредила, что от фиников следует отказаться пациентам с воспалительными заболеваниями ЖКТ, сахарным диабетом, лишним весом и аллергической реакцией.

Руководитель отдела качества компании «Мастерфуд» Сергей Леднёв до этого рассказал «Газете.Ru», что орехи и сухофрукты являются важными источниками витаминов, минералов и других полезных веществ. Однако, по словам специалиста, пользу организму приносят только свежие и качественные продукты.

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