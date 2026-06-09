В Казани умер Исус Христос

В Казани скончался мужчина, который несколько лет назад официально сменил имя на Исус Христос. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, Исусу было 46 лет. Изначально его звали Евгений Чекулаев. Адвокат умершего сообщил, что признаков криминального характера в его смерти нет.

Как утверждает Baza, в последнее время мужчина злоупотреблял алкоголем и практически перестал выходить из своей квартиры на улице Шамиля Усманова. После жалоб соседей на неприятный запах жилье вскрыли, внутри было обнаружено тело.

Евгений Чекулаев сменил имя на Исус Христос в 2020 году. Однако спустя несколько лет прокуратура добилась решения о возвращении ему прежних имени, отчества и фамилии. Несмотря на это, мужчина, как сообщается, не спешил выполнять предписание, из-за чего избегал встреч с судебными приставами.

Чекулаев был судим за кражу и разбой, а в 2025 году его дважды штрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов в квартире.

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