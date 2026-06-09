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Общество

«Пикник Афиши» объявил четвертую волну артистов

Saluki и Markul выступят на «Пикнике Афиши-2026»
Пресс-служба компании «Афиша»

Организаторы «Пикника Афиши-2026» объявили четвертую волну артистов, которые выступят на фестивале в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает компания «Афиша».

В четвертую волну артистов, которые выступят 20 июня в Москве, вошли Markul, Saluki и «Станция метро Горьковская».

Также в рамках шоукейса «ФРВРД Музыка и Карнавал Запись» на сцене выступят Куок, Арустамов, J Rouh / Джей Ро и другие.

В этом году организаторы «Пикника Афиши» превратят фестиваль в концептуальный луна-парк под открытым небом. Также на площадке будет работать 16-метровое колесо обозрения.

Генеральным партнером фестиваля выступит Сбер.

Ранее организаторы «Пикника Афиши» объявили третью волну артистов, в которую вошли Zoloto, Мальбэк х Сюзанна, passmurny, «Элли на маковом поле» и секретный гость.

 
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