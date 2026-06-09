Россияне назвали сильные стороны своей страны

Почти половина россиян (40%) предпочитает отечественные продукты питания, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co в преддверии Дня России.

Опрос показал, что 10% россиян предпочитают зарубежные продукты, 9% покупают только отечественное, а еще 41% не обращают внимания на страну производства.

В рамках исследования россияне рассказали, какие отрасли в стране они считают наиболее развитыми. По данным опроса, 24% россиян назвали продукты питания, 23% — сельское хозяйство, 22% --услуги и сервисы, 11% — промышленность, 9% — ИТ-сферу, а 5% — фармацевтику.

Что касается российских брендов одежды, для 62% респондентов не важна страна производства.

В ходе опроса 32% респондентов заявили, что «у российских технологий еще все впереди», 21% считают, что у российских технологий «неплохой потенциал», а 19% рассказали, что у России всегда были серьезные научные школы.

Также 41% участников опроса считают, что научная сфера в России еще формируется, 25% отметили отдельные инициативы, 16% заметили рост числа конкурсов и грантов для молодых исследователей, а 18% не следят за научной сферой.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 27 мая по 4 июня 2026 года. Всего в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.