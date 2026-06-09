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Общество

Эколог рассказал, когда в Москве сойдут пуховые «сугробы»

Эколог Усманов: большая часть тополиного пуха в Москве сойдет к 25 июня
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Основная масса тополиного пуха в Москве сойдет к 20–25 июня. Об этом сообщил член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов в беседе с АГН «Москва».

Активная фаза пушения у разных видов тополя длится в среднем от 10 до 14 дней. Тополиный пух начал лететь в конце мая. В данный момент наблюдается его самая высокая концентрация, подчеркнул Усманов.

«При сохранении текущей сухой и жаркой погоды основная масса пуха сойдет ориентировочно к 20–25 июня», — сказал эколог.

По его словам, если во второй половине июня пройдут затяжные ливни, они прибьют пух раньше, но отдельные, самые поздние пушинки, могут встречаться вплоть до первой декады июля.

Он также добавил, что «летние сугробы» без вмешательства человека могут задержаться до первой серьезной грозы или цикла уборки с водой.

До этого врач Надежда Чернышева сообщила, что медицинская маска поможет аллергикам защититься от тополиного пуха. При этом ее нужно менять каждые два часа.

Ранее врач развеяла миф об аллергии на тополиный пух.

 
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