Стало известно о смертельной опасности популярного лакомства

Среди россиян набирает популярность новый снек – чипсы из сухой лапши. По сути, эта та же лапша, только с обилием соли и усилителей вкуса, и хотя воспринимается это как интересный перекус, на самом деле такие чипсы представляют собой опасный для здоровья продукт, предупредила в беседе с РИАМО диетолог Татьяна Файзуллина.

В пример она привела излюбленные многими чипсы с соевым соусом и барбекю – по словам врача, в таких снеках столько натрия и глутамата, что одна маленькая пачка за раз покрывает половину дневной нормы соли.

«Разговоры про «жизнеугрожающее состояние» не на пустом месте: при регулярном злоупотреблении избыток соли бьет по давлению и почкам, а у людей с гипертонией или сердечными проблемами может спровоцировать криз», — подчеркнула диетолог.

Помимо этого, такие сухие перекусы чреваты излишней нагрузкой на ЖКТ, добавила она.

При употреблении чипсов из лапши не чаще раза в неделю можно не паниковать – здорового человека это не убьет. Однако если такие перекусы становятся нормой и воспринимаются как полноценная еда, то это уже становится опасно. Файзуллина также призвала контролировать общее содержание соли в рационе, а при желании поесть что-то хрустящее – выбирать орехи, сухарики из цельного хлеба или чипсы из овощей.

Ученые до этого выяснили, что даже умеренное потребление ультраобработанных продуктов, включая чипсы, связано с ухудшением внимания и скорости обработки информации. По оценке авторов, увеличение доли такой пищи в суточном рационе на 10% —примерный эквивалент одной упаковки чипсов — уже ассоциировалось со снижением способности к концентрации. При этом эффект сохранялся независимо от общего качества питания. Даже у людей, придерживающихся относительно здоровой диеты, высокая доля ультраобработанных продуктов оказывала негативное влияние.

Исследование ранее показало, что съеденная пачка чипсов «разрушает мозг».