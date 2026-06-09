Пользователи Kandinsky смогут создавать картинку из нескольких фото

Сбер добавил в GigaChat возможность загружать до трех изображений для генерации и редактирования, сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь пользователи смогут создавать картинку из нескольких фото, выбирая их каждого нужный элемент.

Благодаря новым инструментам редактирования пользователи смогут вручную обводить кистью нужную область, чтобы отредактировать ее, удалить объект или заменить на другой. Также появилась возможность добавлять недостающие фрагменты.

Кроме того, теперь нейросеть сама определяет оптимальное соотношение сторон, а пользователь может вручную указать, для чего ему нужна картинка (пост, баннер или аватар).

Как рассказал CTO Kandinsky, управляющий директор по исследованию данных Сбера Денис Димитров, ИИ-помощник избавляет пользователя от рутины.

«GigaChat должен давать уверенность, что любая задача решаема, вне зависимости от того, есть ли у человека специальные навыки или нет. Чем меньше технических барьеров стоит между идеей и результатом, тем больше людей могут реализовывать свои замыслы», — сказал он.