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Россиянам назвали витамины, которые нужны человеку летом

Терапевт Прокофьев: летом особенно важно употреблять микроэлементы
Shutterstock

В летний сезон особенно важно акцентировать внимание на употреблении микроэлементов. Об этом радио Sputnik рассказал врач-терапевт Денис Прокофьев.

Специалист объяснил, что летом человек и так получает большое количество витаминов, в том числе от солнца, которое синтезирует витамин D. Поэтому в это время года важно сделать акцент именно на микроэлементах.

«Витаминов C, E и группа B при нормальном ежедневном употреблении сезонных фруктов и овощей летом будет вполне достаточно, поэтому делаем акцент именно на микроэлементы», — подчеркнул терапевт.

По словам врача, в первую очередь необходимо контролировать железо. Его нехватка играет главную роль в развитии железодефицитных анемий и появлении таких симптомов, как слабость и головокружение. Кроме того, следует уделять внимание цинку и фолиевой кислоте.

До этого ученые Университета Рединга, Гарвардской медицинской школы и Калифорнийского университета в Дейвисе говорили, что черника, ежевика, сливы, бобы и зеленый чай — продукты с наибольшим содержанием флаванолов, которые защищают сердечно-сосудистую систему. Флаванолы — группа биоактивных растительных соединений, для которых клинически доказана связь с более низким риском болезней сердца, снижением артериального давления и улучшением эластичности сосудов.

Ранее диетолог объяснил, как правильно мыть фрукты и овощи.

 
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