Военкор Анна Прокофьева посмертно получила «ТЭФИ»

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева посмертно стала лауреатом Национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2026» в номинации «Информационный сюжет». Об этом сообщает РИА Новости.

Победителем была признана работа Прокофьевой «Курская область. Работа операторов дронов». Церемония награждения лауреатов премии «ТЭФИ-2026» состоялась накануне, 8 июня.

На сцену вышли родственники военкора: мать и сестра. Они благодарили Фонд «Академия Российского телевидения» за награду и за память об Анне Прокофьевой.

«Мы всегда говорим, что ребята с нами, они здесь. Мы всегда знаем, что вы рядом. И мы будем нести эту память», – сказала мама Анны.

26 марта 2025 года съемочная группа Первого канала, передвигаясь на автомобиле, подорвалась на мине на одном из участков дороги недалеко от села села Забужевка Курской области. Взрывное устройство было заложено украинскими бойцами.

В результате взрыва от полученных травм скончалась журналист Анна Прокофьева, а оператор и сопровождавшие их лица получили ранения различной степени тяжести.

Ранее украинского военного приговорили к пожизненному сроку за подрыв журналистки.