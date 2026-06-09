Забравшиеся на собор в Петербурге руферы попросили прощения у настоятеля

Двое подростков, которые забрались на купол Троице-Измайловского собора в Санкт-Петербурге и повредили памятник архитектуры, самостоятельно пришли к настоятелю храма с извинениями и признались в содеянном. Об этом сообщили ТАСС в Санкт-Петербургской митрополии.

По данным митрополии, вечером 8 июня двое 15-летних подростков пришли в собор, чтобы попросить прощения за свои действия. Во время беседы настоятель предложил им обратиться в полицию с признанием, на что они согласились. После этого подростки дождались прибывших сотрудников правоохранительных органов и уехали вместе с ними.

Как рассказал настоятель собора иерей Вячеслав Порш, в разговоре выяснилось, что подростки были знакомы с 12-летним руфером, который не выжил после падения с высоты менее чем через сутки после их вылазки на купол храма. Священник отметил, что поблагодарил молодых людей за смелость признать свою вину.

По словам Порша, подростки даже предложили самостоятельно отмыть фасад собора от следов своего пребывания, однако такие работы могут выполнять только специалисты. Храм является памятником архитектуры федерального значения, поэтому ущерб от инцидента был оценен почти в 350 тыс. рублей.

После происшествия на здании обнаружили следы грязи на фасаде, поврежденное крепление люка на куполе и отломанный элемент лепнины. При этом подростки утверждают, что лепнину повредили другие руферы еще в апреле. В подтверждение своих слов они показали видеозапись, на которой другой молодой человек случайно ломает декоративный элемент при спуске по водосточной трубе.

В митрополии подчеркнули, что вопрос возмещения ущерба остается актуальным, однако главным считают то, чтобы произошедшее заставило подростков задуматься о последствиях своих поступков и ценности человеческой жизни.

Ранее школьники в Москве забрались на купол храма Христа Спасителя, который впоследствии закрыли на реконструкцию.