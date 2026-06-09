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Общество

В Перми произошел пожар в автосалоне

Мощный пожар вспыхнул в одном из автосалонов Перми
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Перми на улице Героев Хасана произошел пожар в двухэтажном автосалоне, занимающем площадь около 400 квадратных метров. Об этом сообщает региональное Главное управление МЧС.

«Поступило сообщение о возгорании двухэтажного здания автосалона на улице Героев Хасана. Предварительная площадь составляет 400 квадратных метров», — указано в официальном заявлении.

Согласно данным ведомства, для борьбы с огнем мобилизовано более 80 специалистов и 27 единиц техники.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Накануне в результате возгорания в одном из ангаров Калининского района Санкт-Петербурга один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Инцидент привел к обрушению забора, под завалами которого, предположительно, находятся еще два человека. Кроме того, двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован. Борьба с огнем, в которой участвовали 64 сотрудника МЧС и 15 единиц специализированной техники, продолжалась на протяжении пяти часов.

Ранее в Подмосковье эвакуировали 80 человек при пожаре на площади 300 кв. м в жилом доме.

 
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