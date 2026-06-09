В регионе России «оборзевший» тигр устроил «лежачую забастовку» перед трактористом

Amur Mash: в Хабаровском крае тигр лег перед трактором и отказывался уходить

В Хабаровском крае тигр устроил «лежачую забастовку» перед трактористом, сообщает Amur Mash.

Telegram-канал пишет, что хищник вышел к грядкам в селе Забайкальское и улегся на солнце. Работающая техника его при этом не смущала.

В ролике тигр лежит на вспаханном поле. Постепенно трактор приближается к нему, однако животное долгое время остается на месте.

«Ну вообще, молодец. Оборзел... Куда пошел?!» — комментирует происходящее автор видео.

На прошлой неделе в Хабаровском крае тигр за одну ночь побывал в двух селах. Сначала с хищником поздно вечером встретились жители Дормидонтовки, а утром следы тигра заметили в соседней Кондратьевке недалеко от жилых домов. Местные жители вызвали охотоведов.

А в январе в Хабаровском крае тигр расправился с собакой. Тогда хищник тоже пришел во двор дома в поселке Долми ночью.

По словам очевидца, тигр «снял с будки» собаку, задавил ее во дворе и «с комфортом» устроился в коридоре на крыльце со своей добычей. Однако скрип двери напугал животное, поэтому оно прыгнуло через забор и убежало.

Ранее отловленная в Приморье молодая тигрица стала конфликтной.