Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

В регионе России «оборзевший» тигр устроил «лежачую забастовку» перед трактористом

Amur Mash: в Хабаровском крае тигр лег перед трактором и отказывался уходить
Shutterstock

В Хабаровском крае тигр устроил «лежачую забастовку» перед трактористом, сообщает Amur Mash.

Telegram-канал пишет, что хищник вышел к грядкам в селе Забайкальское и улегся на солнце. Работающая техника его при этом не смущала.

В ролике тигр лежит на вспаханном поле. Постепенно трактор приближается к нему, однако животное долгое время остается на месте.

«Ну вообще, молодец. Оборзел... Куда пошел?!» — комментирует происходящее автор видео.

На прошлой неделе в Хабаровском крае тигр за одну ночь побывал в двух селах. Сначала с хищником поздно вечером встретились жители Дормидонтовки, а утром следы тигра заметили в соседней Кондратьевке недалеко от жилых домов. Местные жители вызвали охотоведов.

А в январе в Хабаровском крае тигр расправился с собакой. Тогда хищник тоже пришел во двор дома в поселке Долми ночью.

По словам очевидца, тигр «снял с будки» собаку, задавил ее во дворе и «с комфортом» устроился в коридоре на крыльце со своей добычей. Однако скрип двери напугал животное, поэтому оно прыгнуло через забор и убежало.

Ранее отловленная в Приморье молодая тигрица стала конфликтной.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!