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Общество

В Приморье сотрудники ДПС осуществили жесткое задержание пассажира

Amur Mash: во Владивостоке полицейские жестко задержали пассажира автомобиля
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Во Владивостоке сотрудники полиции жестко задержали оскорблявшего их пассажира автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Полицейские из дорожно-патрульной службы (ДПС) остановили на проспекте 100-летия Владивостока автомобиль Subaru Levorg без номеров. Водитель сразу сбежал, оставив в салоне трех пассажиров. Один из них начал спорить с сотрудниками полиции, нецензурно выражаясь и отказываясь показывать документы. На замечания он не реагировал.

Вскоре 35-летнего мужчину уложили на асфальт и заковали в наручники. Во время задержания он кричал от боли. На дебошира составили протокол об административном правонарушении. По поводу действий полицейских проводится проверка.

16 января в Подмосковье сотрудники ДПС открыли стрельбу по Porsche, водитель которого пытался протаранить служебный автомобиль. Суд отправил водителя на два месяца в следственный изолятор.

Ранее житель Томска протащил инспектора ДПС на двери своей машины.

 
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