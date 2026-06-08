Психолог назвал причины стремления к добровольной самоизоляции

К добровольному желанию социально изолироваться могут привести некоторые триггеры, в числе которых ощущение собственной ненужности и одиночества. Об этом Москве 24 рассказал психолог, психотерапевт Евгений Идзиковский.

«Это, в свою очередь, может привести к двум крайностям: желание заслужить внимание любым способом – доказывать всем свою пользу, и наоборот – полное игнорирование социальных контактов из-за страха боли и отвержения. Тогда становится эмоционально дешевле отказаться от каких-либо отношений в принципе», — объяснил специалист.

По его словам, также существуют локальные причины ухода в полную социальную изоляцию. Некоторые люди могут стремиться к такому образу жизни из-за перегруза и выгорания. При этом чрезмерное количество социальных контактов вынуждает полностью исключить их из жизни, а не взять небольшой перерыв.

При этом распространен и вариант частичной изоляции. В таком случае человек поддерживает коммуникацию внутри общества, но избегает близких отношений. Причиной такого поведения могут стать различные травмы, такие как унижение, контроль или предательство.

Доктор психологических наук, заведующая кафедрой педагогической психологии имени профессора В.А. Гуружапова Московского государственного психолого-педагогического университета Татьяна Егоренко до этого говорила, что одними из первых признаков эмоционального выгорания становятся раздражение из-за привычных вещей и отсутствие сил сразу после пробуждения.

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