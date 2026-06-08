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Врач раскрыл, в чем главное коварство упохолей мозга

Врач Басанов: опухоль мозга может маскироваться под обычную усталость
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Опухоль головного мозга может длительное время маскироваться под обычную усталость, мигрень или проблемы со зрением. Признаки зависят от того, где именно расположен очаг. Об этом в интервью РИАМО рассказал кандидат медицинских наук, врач-онколог, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов.

Кроме того, по его словам, могут наблюдаться головные боли, нарушение координации, тошнота, ухудшение памяти и речи, судороги или изменения поведения. При подозрительных симптомах не стоит ждать, что все пройдет само, а лучше обратиться к специалистам, подчеркнул Басанов.

Сегодня у нейроонкологов, отметил он, есть несколько эффективных инструментов: операция, лучевая терапия, лекарственная терапия, а в некоторых случаях — и методы ядерной медицины.

Ученые из Университета Альберты недавно выяснили, что блокировка белка FABP7 может подавлять распространение глиобластомы — агрессивной опухоли мозга — и повышать эффективность лечения.

Ранее российские ученые сообщили о прорыве в лечении опухоли мозга.

 
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