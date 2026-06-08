Россияне смогут приобрести авиабилеты с помощью нового терминала Сбера

«Аэрофлот» и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ, в рамках которого в главном офисе продаж авиакомпании в Москве появятся новые платежные терминалы банка Нео, сообщает пресс-служба Сбера.

В новый платежный терминал Сбера встроен ИИ. Устройство может автоматически регулировать угол наклона экрана, а биометрия работает при любом уровне освещения.

«Для бизнеса Нео — это инструмент создания нового уровня сервиса, а для клиента — возможность начать путешествие с ярких эмоций. Мы рады, что именно «Аэрофлот» стал первым партнером, внедряющим Нео в своем флагманском офисе продаж», — сказал первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

Новый платежный терминал поддерживает все современные способы оплаты, включая «Оплату улыбкой».

«Мы будем рады предложить клиентам Аэрофлота возможность первыми познакомиться с Нео и на собственном опыте оценить удобство «умных» технологий. Терминалы оплаты с внедренным ИИ-агентом появятся в нашем флагманском офисе продаж в Москве уже через несколько месяцев», — отметил первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрей Чиханчин.