Кардиолог назвал самые распространенные сердечно-сосудистые заболевания у взрослых

Самым распространенным сердечно-сосудистым заболеванием среди взрослых во всем мире является эссенциальная гипертония.

Об этом kp.ru рассказал врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, иностранный член Академии медицинских наук Таджикистана Мехман Мамедов.

Эксперт объяснил, что эссениальной гипертонией называют хроническое повышение артериального давления без конкретной установленной причины. Он отметил, что в России гипертонией, которая повышает риски возникновения инфаркта миокарда и инсульта, страдает примерно 40% взрослого населения. Другим фактором, увеличивающим вероятность таких исходов, является атеросклероз.

По словам врача, мужчины могут столкнуться с гипертонией после 30 лет. Причиной раннего начала в большинстве случаев становится образ жизни, в том числе нарушения сна, неправильное питание, лишний вес, малоподвижность, стрессы, а также злоупотребление алкоголем и курение. Согласно данным исследований, особенно заметный рост заболевания у большинства мужчин наблюдается после 50 лет.

«У большинства женщин гипертония развивается в менопаузе или в пременопаузе, то есть в возрасте 40-45 лет. При этом играют роль те же факторы риска, что и у мужчин. Они могут провоцировать более ранний дебют или усугублять прогрессирование гипертонии», — добавил кардиолог.

До этого ученые из Северо-Западного университета говорили, что осложнения во время беременности могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний у детей уже во взрослом возрасте. Наиболее выраженная связь обнаружилась у людей, чьи матери во время беременности страдали гипертоническими расстройствами, включая преэклампсию.

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