Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Кардиолог назвал самые распространенные сердечно-сосудистые заболевания у взрослых

Кардиолог Мамедов: среди взрослых особенно распространена гипертония
Shutterstock

Самым распространенным сердечно-сосудистым заболеванием среди взрослых во всем мире является эссенциальная гипертония.
Об этом kp.ru рассказал врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, иностранный член Академии медицинских наук Таджикистана Мехман Мамедов.

Эксперт объяснил, что эссениальной гипертонией называют хроническое повышение артериального давления без конкретной установленной причины. Он отметил, что в России гипертонией, которая повышает риски возникновения инфаркта миокарда и инсульта, страдает примерно 40% взрослого населения. Другим фактором, увеличивающим вероятность таких исходов, является атеросклероз.

По словам врача, мужчины могут столкнуться с гипертонией после 30 лет. Причиной раннего начала в большинстве случаев становится образ жизни, в том числе нарушения сна, неправильное питание, лишний вес, малоподвижность, стрессы, а также злоупотребление алкоголем и курение. Согласно данным исследований, особенно заметный рост заболевания у большинства мужчин наблюдается после 50 лет.

«У большинства женщин гипертония развивается в менопаузе или в пременопаузе, то есть в возрасте 40-45 лет. При этом играют роль те же факторы риска, что и у мужчин. Они могут провоцировать более ранний дебют или усугублять прогрессирование гипертонии», — добавил кардиолог.

До этого ученые из Северо-Западного университета говорили, что осложнения во время беременности могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний у детей уже во взрослом возрасте. Наиболее выраженная связь обнаружилась у людей, чьи матери во время беременности страдали гипертоническими расстройствами, включая преэклампсию.

Ранее врач объяснила, как можно предсказать инсульт.

 
Теперь вы знаете
Сахар «скачет» от нервов? Как на самом деле связаны стресс и диабет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!